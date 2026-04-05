大友花恋＆元日向坂46佐々木美玲、シックな浴衣着こなす 仲良くハートポーズ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】女優の大友花恋、元日向坂46で女優の佐々木美玲が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】26歳女優＆元日向坂4メンバー、浴衣姿で雰囲気一変
ダークトーンの浴衣に身を包み登場した大友と佐々木。ランウェイトップでは、大友が指ハート、佐々木が胸に手をあてポーズを決めた後、最後に2人でハートポーズをつくり、会場を沸かせた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳女優＆元日向坂4メンバー、浴衣姿で雰囲気一変
◆大友花恋&佐々木美玲、浴衣でランウェイ
ダークトーンの浴衣に身を包み登場した大友と佐々木。ランウェイトップでは、大友が指ハート、佐々木が胸に手をあてポーズを決めた後、最後に2人でハートポーズをつくり、会場を沸かせた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】