◇パ・リーグ日本ハムーオリックス（2026年4月5日エスコンF）日本ハムの万波中正外野手（25）が5日、オリックス戦（エスコンF）の7回に5号3ランを放った。球団としては03年以来23年ぶりの開幕から9試合連続本塁打とし、球団記録に並んだ。2−2の7回2死一、二塁。カウント1−2からの5球目、オリックス・ペルドモのスライダーを体を泳がせながらも左翼席に運んだ。逆転の3ランに球場は大歓声に包まれた。8回にも田宮が1