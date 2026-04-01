目標は元チームメイトに認められること。【写真】満員御礼『東京逃避行』舞台挨拶現在公開中の『東京逃避行』に出演している俳優の池田朱那（24）は、かつてはグラウンドで白球を追う野球少女だった。7年間打ち込んだ野球野球好きの兄の影響で、小学1年から中学1年まで野球に打ち込み、地元選抜チームで汗を流した。ポジションは主にショートだが、キャッチャーを任されることもあったという。男子との体力の差を感じ、野球の道か