【スシロー×「文豪ストレイドッグス」コラボキャンペーン】 開催期間：4月1日～4月19日 あきんどスシローは、「文豪ストレイドッグス」とのコラボキャンペーンを全国のスシロー店舗にて本日4月1日より開始する。 「文豪ストレイドッグス」は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪をモチーフしたキャラクター達が活躍する、異能バト