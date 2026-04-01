第98回アカデミー賞で4部門にノミネートされたエマ・ストーン主演、ヨルゴス・ランティモス監督の『ブゴニア』のセル配信とレンタル配信が始まった。『ブゴニア』『ブゴニア』は、韓国のチャン・ジュヌァンが監督した『地球を守れ！』（2003）のリメイク作。当初の企画では、監督をそのまま、チャン・ジュヌァンに据える方向で話が進んでいたが、健康上の理由で辞退したため、ヨルゴス・ランティモスが監督を務める運びとなった。