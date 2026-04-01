「今考えたら、全部がダメだったなと思います」川越少年刑務所に服役する受刑者の男性は、自らが起こした事件について、そう振り返る。昨年、理容師の国家試験に合格し、現在は刑務所内にある理容室で、外部から訪れる地域住民らの髪をカットする日々を送っている。ハサミを通して見つめ直した過去と、出所後の未来について話を聞いた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●2年間の訓練を経て国家試験に合格──なぜ理容師の