さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーやピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、サッと取り出せて家事が捗る、4柄20枚入りの「マイクロファイバーキッチンクロス」を紹介します☆ スケーター ディズニー、ピクサー「マイクロファイバーキッチンクロス」ミッキーマウス／くまのプーさん／トイ・ストーリー 価格