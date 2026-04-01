多くの女性は、どんなときもゆったりと構える、包容力のある男性を好むもの。そのため、真逆に位置する「せっかちな男」は人気が薄いようです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「デート中、女性にせっかちだと思われる行動」をご紹介します。【１】行列に並ぶことを極端に嫌がる。「ラーメン屋とかに並んでくれないと、すごくせっかちだなと思う。やっていけるか不安…」（２０代女性）というように、