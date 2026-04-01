【「近代麻雀」2026年5月号】 4月1日 発売 価格：980円 【拡大画像へ】 竹書房は、雑誌「近代麻雀」2026年5月号を4月1日に発売する。価格は980円。 表紙＆巻頭グラビアには、えなこさん、東雲うみさん、南あみさんの3人が登場。 小冊子には総勢3,357名、5団体の全麻雀プロをリーグ別に完全網羅した「麻雀プロ全選手名鑑2026」、DVDには「麻雀最強戦2025～女