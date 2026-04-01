【「近代麻雀」2026年5月号】 4月1日 発売 価格：980円

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竹書房は、雑誌「近代麻雀」2026年5月号を4月1日に発売する。価格は980円。

表紙＆巻頭グラビアには、えなこさん、東雲うみさん、南あみさんの3人が登場。

小冊子には総勢3,357名、5団体の全麻雀プロをリーグ別に完全網羅した「麻雀プロ全選手名鑑2026」、DVDには「麻雀最強戦2025～女流タイトルホルダー決戦～」の女流最強を決めましょう！の3半荘をまるごと収録している。

マンガは「SOGA」や「むこうぶち」、「ピークアウト」などを掲載しており、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は魔王と前原雄大の秘話を描いた佐々木寿人編。キンマWEBから出張の「Mリーグほぼ毎日4コマ 出張版」、「御無礼！むこうぶち学園」が再録で掲載される。

そのほか特集企画では「麻雀プロ団体 分裂と闘争の歴史」、「全赤三麻何切る」の記事も掲載されている。

巻頭グラビア「えなこ・東雲うみ・南あみ」

小冊子「麻雀プロ全選手名鑑2026」

「追憶のM～佐々木寿人～」

【老境博徒伝SOGA】【ピークアウト】【追憶のM～佐々木寿人～】【Mリーグほぼ毎日４コマ 出張版】【御無礼！むこうぶち学園】【むこうぶち】