◇ア・リーグオリオールズ─レンジャーズ（2026年3月31日ボルチモア）オリオールズのピート・アロンソ内野手（31）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのレンジャーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。移籍後初本塁打となる今季1号アーチを放った。1点を追う4回の第2打席で相手先発・デグロムの内角直球を捉え、中堅左に同点ソロを運んだ。この一発がオリオールズ移籍後、初アーチとなり、ベンチで見守ったナインも手を叩いた