「運命の恋人〜ワケあり彼氏は期限付き!?〜」 3月26日よりスタートした日本最大級のサバイバルオーディション番組の新シリーズ「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」。通称"日プ(日本版プデュ)"と称される同シリーズからはJO1、INI、ME:Iが誕生し、他にも101練習生出身のアーティストを数多く生み出してきた。同じように"中国版プデュ"と称される中国版「PRODUCE 101」(「創造営」)シリーズからも多くのスターが生まれているが、その