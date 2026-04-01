ミスマガジンのグランプリの和泉芳怜が、発売中の「週刊SPA！」（扶桑社）7日・14日合併号の人気コーナー「美女地図」に登場している。【写真】表紙は白間美瑠！「SPA！」最新号を彩る美女たち■表紙の人＆グラビアン魂：白間美瑠今回登場するのはNMB48を経て、多方面で活躍する白間美瑠。みうらじゅん＆リリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、彼女のスケール感と色気が増した?今〞を激写