◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）WBC世界バンタム級2位の那須川天心が31日、都内の帝拳ジムで同級1位エストラダとのWBC同級挑戦者決定戦に向けた練習を公開した。過去に指導を受けた元帝拳ジム・トレーナーの葛西裕一氏（56）と再タッグを結成。伝授された必殺技「10センチの爆弾」を武器に、元世界2階級制覇王者から5戦ぶ