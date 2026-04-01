かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 4月1日（水）は、岩尾望、草薙航基、吉住、おいでやす小田が来店。孤独を愛する芸人たちが、陽キャな人たちへの違和感や、学生時代の悲しいエピソード、孤独死への考え方などをぶっちゃける。 ©ABCテレビ スタジオでは、旅行も食事もひとりの方が