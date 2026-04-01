31日に日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサー（30）のフリー転身後初のメディア出演が決まった。ABEMAの生放送特番「30時間限界突破フェス」（11日後3・00）内の企画「最強バズりソング歌謡祭」でMCを務める。岩崎良美（64）やFRUITSZIPPERら、ヒットソングを生み出してきた新旧のアーティストが歌唱する音楽番組。岩田アナとともにタレントの齊藤京子（28）も司会を務める。本格的な音楽番組の司会は初。元々、歌が