Hey! Say! JUMPの山田涼介がジャパンアンバサダーを務めるメイクアップブランド『MAYBELLINE NEW YORK（メイベリンニューヨーク）』は、4月3日から数量限定で発売するマスカラ「スカイハイ」限定の赤パッケージのキャンペーン開始に合わせ、新CMを公開する。【別カット】白スーツで笑顔を見せた山田涼介山田を起用した年間キャンペーン第2弾となる今回のテーマは「バラ」。第1弾で見せた軽やかな「羽」の世界観から一転し、深