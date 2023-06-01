イングランドサッカー協会（FA)は31日、キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026の優勝候補でもあるイングランド代表。トーマス・トゥヘル監督は、所属クラブで過密なスケジュールをこなしている選手を送らせて合流させるなど、大量35名でワールドカップ前最後の活動に臨んだ。ただ、ウルグアイ代表戦を行ったのちに、ケガ人やコンディ