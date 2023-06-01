【Amazon：POLY オーディオデバイス】 セール期間：4月1日～4月14日23時59分 【Amazon.co.jp限定】Poly スピーカー Sync 40+ (国内正規品) Bluetooth & USB-C 有線 USB-A 有線 ドングル付き AmazonにてPOLYのオーディオデバイスが特別価格で販売されている。期間は4月14日23時59分まで。 対象商品には、アクティブノイズキャンセル搭載のヘッドセ