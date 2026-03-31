ネイルは定期的なメンテナンスが必要であるため、年間で見るとまとまった金額になりやすい美容費の一つです。サロンに通うかセルフで行うかによって、年間コストには大きな差が生まれます。 本記事では、ネイルの平均的な料金と頻度をもとに、サロンネイルとセルフネイルそれぞれの年間費用を整理し、支出の違いを分かりやすく解説します。 ネイルサロンの年間費用は通う頻度で大きく変わる ネイルサロンは1回ごとの