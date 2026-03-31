就寝前に3匹の猫ちゃんに「おやすみ」と声をかけてみたら…？就寝前のお決まりのやりとりが尊すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20万再生を突破し、「ちゃんとお返事するの可愛過ぎます♡」「「いい夢みろよ～！また明日ね。おやすみ☆」と言ってそう」といった声があがりました。 【動画：くつろいでいた3匹の猫に『おやすみ』と声をかけると…かえるの合唱のような『まさかの光景