「株式会社」の代表取締役社長で弁護士の四宮隆史氏が３１日、自身Ｘ（旧ツイッター）を更新し、のメンバーなどを装う”なりすまし”アカウントを特定し、当該アカウントが謝罪文を掲載したことを報告した。四宮氏は、「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の代理人弁護士と協力し、昨年からＸに存在する「」や「」のメンバーを装った“なりすましアカウント”に関し、通信会社への情報開示請求など法的措置を