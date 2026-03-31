2026年4月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）キッチリモード自己管理を・全体運マジメに過ごしましょう。規則正しい生活を心掛ける、勉強をする、技術を磨く、適度な運動と良質な食事を心掛けることで、人生の立て直し、正常化を図れるでしょう。限界を超えて頑張ってきたため、蓄積された疲れが抜けない