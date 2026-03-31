【2026年4月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自己管理を
・全体運
マジメに過ごしましょう。規則正しい生活を心掛ける、勉強をする、技術を磨く、適度な運動と良質な食事を心掛けることで、人生の立て直し、正常化を図れるでしょう。限界を超えて頑張ってきたため、蓄積された疲れが抜けないと思いますが、この機に、大幅に暮らしを見直して、ヘルシーライフを実践するのです。
最初のうちは、揺り戻しがあって、夜更かしをしたくなったり、ジャンクフードを食べたくなったりしますが、そこは、無理に抑えずに衝動に委ねて。むちゃをするよりも、節制したほうがラクと気づけて、軌道修正ができるでしょう。家計の見直しも有望です。本当に必要な出費、契約に絞っていきましょう。思考を深めるのは、低山ウォーク。
・社交運
マメなあなたが愛されます。メールの返信などは、間を置かずに、できるだけ即レスを心掛けていきましょう。相手の心のスキマをうまく埋められて、支えになることができるはず。同じ目的を持ったよい仲間との出会いもありそう。気になるテーマがあったら、セミナーに参加するなど出会いを求めていくとよさそう。オフィスでは、先を読んで動きましょう。次の人が動きやすく気配り、目配りをすると、喜ばれるし、うまく立ち回れそう。
・恋愛運
恋は、サポートモード。あなたが愛する人、好きな人は、ちょっと弱っているみたい。あえて状態には触れずに、負担がかからないように、先回りしていきましょう。デートも、近場に連れ出して。出会いは、学びの場に。
ラッキーポイント……ホワイト、パーカー、エコバッグ、ご当地グルメ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）キッチリモード
自己管理を
・全体運
マジメに過ごしましょう。規則正しい生活を心掛ける、勉強をする、技術を磨く、適度な運動と良質な食事を心掛けることで、人生の立て直し、正常化を図れるでしょう。限界を超えて頑張ってきたため、蓄積された疲れが抜けないと思いますが、この機に、大幅に暮らしを見直して、ヘルシーライフを実践するのです。
・社交運
マメなあなたが愛されます。メールの返信などは、間を置かずに、できるだけ即レスを心掛けていきましょう。相手の心のスキマをうまく埋められて、支えになることができるはず。同じ目的を持ったよい仲間との出会いもありそう。気になるテーマがあったら、セミナーに参加するなど出会いを求めていくとよさそう。オフィスでは、先を読んで動きましょう。次の人が動きやすく気配り、目配りをすると、喜ばれるし、うまく立ち回れそう。
・恋愛運
恋は、サポートモード。あなたが愛する人、好きな人は、ちょっと弱っているみたい。あえて状態には触れずに、負担がかからないように、先回りしていきましょう。デートも、近場に連れ出して。出会いは、学びの場に。
ラッキーポイント……ホワイト、パーカー、エコバッグ、ご当地グルメ
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)