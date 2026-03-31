【モデルプレス＝2026/03/31】2人組YouTuber水溜りボンドのカンタ（31）が3月31日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。【写真】水溜りボンド・カンタ、手術後の姿◆水溜りボンド・カンタ、結婚発表カンタは「この度、私、水溜りボンド カンタは、結婚いたしました」と報告。「お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と伝えた。「私生活を静かに見守って