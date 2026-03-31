◇セ・リーグ広島ーヤクルト（2026年3月31日神宮）広島のドラフト1位・平川が思わぬアクシデントに見舞われた。4回1死での中堅守備だ。オスナのバックスクリーンへの飛球でジャンピングキャッチを試みたが、打球はスタンドイン。その際、背中をフェンスに打ちつけて苦悶（くもん）の表情を浮かべた。直後にキャッチボールを行い、動作確認を行ったが、ベンチは交代を決断。この日22歳になったばかりだったが、ほろ苦い