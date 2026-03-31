2026年1月期の日曜劇場「リブート」で鈴木亮平と共演し、物語の中心人物の1人・幸後一香を演じた戸田恵梨香。二転三転するストーリーは毎話、考察を生んで話題を呼び、戸田の芝居も光っていた。4月には戸田の主演で占い師・細木数子の半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信も控えるなど、今後も話題を集めそうだ。戸田と言えば、弥海砂役で一躍注目を集めた「デスノート」シリーズから始まり、「SPEC」シリーズや「