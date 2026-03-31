サッカー界のカーマニアが、新たな高級車を購入したようだ。マンチェスター・シティでプレーするノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、総額1000万ポンド（約21億円）超とされる愛車コレクションにさらに1台を加えたという。英紙『The Sun』が報じた。同紙によると、ハーランドが入手したのは「マイバッハ ヴァージル アブロー」の限定モデルで、世界に150台しか存在しない希少な１台。金額は約40万ポンド（約8400万円