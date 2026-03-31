ピッチ外でも規格外…ハーランドが総額21億円コレクションに“超希少”高級車を追加と英紙報道「彼にとっては１週間分の給料にも満たない」
サッカー界のカーマニアが、新たな高級車を購入したようだ。
マンチェスター・シティでプレーするノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、総額1000万ポンド（約21億円）超とされる愛車コレクションにさらに1台を加えたという。英紙『The Sun』が報じた。
同紙によると、ハーランドが入手したのは「マイバッハ ヴァージル アブロー」の限定モデルで、世界に150台しか存在しない希少な１台。金額は約40万ポンド（約8400万円）だ。
この車は、ルイ・ヴィトンのアーティスティック・ディレクターを務めた故ヴァージル・アブロー氏とメルセデス・ベンツが協力して制作した最後のS-Classカスタムモデル。アブロー氏は2021年にガンの闘病の末、41歳で死去。このモデルは彼の死去前に完成しており、現在は超高級中古車市場でコレクターズアイテムとなっている。
外観は上半部がグロッシー・オブシディアンブラック（艶消し黒）、下半部やサイド、ホイールリムにはサンド色（砂色）が配された独自の２トーンカラーが特徴。センターコンソール、リアクッション、ヘッドレスト、ドアシルパネルにはアブロー氏のロゴが刻まれている。
駆動系は6.0L ツインターボV12エンジンを搭載し、最高速度は時速約250キロ、0-100km/h加速は4.5秒、四輪駆動仕様となっている。ハーランドはこの車をイングランド・チェシャー州のアルダリー・エッジで運転しているところを目撃されている。
同紙は「約40万ポンドのマイバッハは、週給50万ポンドのハーランドにとって１週間分の給料にも満たない出費だ」と伝えた。既存の愛車コレクションには、F１セーフティカーの特別仕様である35万ポンド（約7300万円）のアストン・マーティン DBX707、30万ポンド（約6300万円）のロールスロイス・カリナン、16万ポンド（約3400万円）のポルシェ911 GT３などが名を連ねる。
超一流選手のライフスタイルを象徴する今回の購入は、ハーランドが単なるフットボールの才能にとどまらず、世界有数の超高級車コレクターとしても際立った存在であることを改めて示すものとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Ｃ・ロナウド、アグエロ、ベンゼマ、イブラ、ポグバetc…世界的名手たちが誇るスーパーカーを厳選＆一挙紹介！
マンチェスター・シティでプレーするノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、総額1000万ポンド（約21億円）超とされる愛車コレクションにさらに1台を加えたという。英紙『The Sun』が報じた。
同紙によると、ハーランドが入手したのは「マイバッハ ヴァージル アブロー」の限定モデルで、世界に150台しか存在しない希少な１台。金額は約40万ポンド（約8400万円）だ。
外観は上半部がグロッシー・オブシディアンブラック（艶消し黒）、下半部やサイド、ホイールリムにはサンド色（砂色）が配された独自の２トーンカラーが特徴。センターコンソール、リアクッション、ヘッドレスト、ドアシルパネルにはアブロー氏のロゴが刻まれている。
駆動系は6.0L ツインターボV12エンジンを搭載し、最高速度は時速約250キロ、0-100km/h加速は4.5秒、四輪駆動仕様となっている。ハーランドはこの車をイングランド・チェシャー州のアルダリー・エッジで運転しているところを目撃されている。
同紙は「約40万ポンドのマイバッハは、週給50万ポンドのハーランドにとって１週間分の給料にも満たない出費だ」と伝えた。既存の愛車コレクションには、F１セーフティカーの特別仕様である35万ポンド（約7300万円）のアストン・マーティン DBX707、30万ポンド（約6300万円）のロールスロイス・カリナン、16万ポンド（約3400万円）のポルシェ911 GT３などが名を連ねる。
超一流選手のライフスタイルを象徴する今回の購入は、ハーランドが単なるフットボールの才能にとどまらず、世界有数の超高級車コレクターとしても際立った存在であることを改めて示すものとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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