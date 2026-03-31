ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念した「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表され、世界ランキングおよび日本語ランキング、繁体字（香港）ランキングにおいて『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』よりν（ニュー）ガンダムが第1位に輝いた。2025年10月10日〜12月25日の期間に投票が行われ、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票超え。その中から全世界ランキングのTOP