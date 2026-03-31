◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が3号3ランを放った。3点を先制した2回2死一、二塁で、ロッテ木村の149キロ直球を右翼スタンドに放り込んだ。清宮は2戦連発。4戦3発の量産態勢となった。レイエスにも1号ソロが出るなど、日本ハムはこの回一挙7得点となった。▼清宮前カードのホークス戦ではチャンスでなかなか1本が打てなかったので、きょうはチャンス