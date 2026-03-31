きょう31日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）では、2人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”を送る。【場面カット】「事件です」が決めゼリフの名物リポーター宮城県名取市にやって来た“Ａ”は、「事件です」が決めゼリフのリポーター、阿部祐二。この道30年以上、ワイドショーには欠かせない名物リポーターだ。「ノブさん、大悟さん、事件です」と、阿部はお約束のフレーズを連発しながら、ゆりあげ港