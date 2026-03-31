千鳥「これはホントに事件です！」 名物リポーターの相席旅にツッコむ 今夜『相席食堂』
きょう31日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）では、2人の“Ａ”が相席旅に出る“Ａ相席”を送る。
【場面カット】「事件です」が決めゼリフの名物リポーター
宮城県名取市にやって来た“Ａ”は、「事件です」が決めゼリフのリポーター、阿部祐二。この道30年以上、ワイドショーには欠かせない名物リポーターだ。
「ノブさん、大悟さん、事件です」と、阿部はお約束のフレーズを連発しながら、ゆりあげ港の朝市をリポート。事件を求めて朝市の責任者を直撃取材すると、ブランド野菜の“仙台セリ”を使ったセリ鍋情報をゲットする。しかし、セリ鍋屋に向かうと、既に店は終了していた。聞けば、セリ鍋屋さんを始めてからセリ農家になったという店主。通常とは逆パターンの真相を解明するべく、現場のセリ畑へ向かうが、阿部に、「これはホントに事件です！」と千鳥がツッコミまくる事態が起こる。
名取市サイクルスポーツセンターではユニークな自転車に乗りながら、2006年に「事件です」のフレーズが誕生したきっかけを紹介。意外にも、自分発信ではなくて。セリ農家の紹介で、特別にセリを調理してくれる和食処へ。セリ鍋の食レポでは店主を困らせるまさかの事態に。
このほか、バッファロー吾郎Ａが登場。福岡県糟屋郡篠栗町を舞台に相席旅を繰り広げる。
【場面カット】「事件です」が決めゼリフの名物リポーター
宮城県名取市にやって来た“Ａ”は、「事件です」が決めゼリフのリポーター、阿部祐二。この道30年以上、ワイドショーには欠かせない名物リポーターだ。
「ノブさん、大悟さん、事件です」と、阿部はお約束のフレーズを連発しながら、ゆりあげ港の朝市をリポート。事件を求めて朝市の責任者を直撃取材すると、ブランド野菜の“仙台セリ”を使ったセリ鍋情報をゲットする。しかし、セリ鍋屋に向かうと、既に店は終了していた。聞けば、セリ鍋屋さんを始めてからセリ農家になったという店主。通常とは逆パターンの真相を解明するべく、現場のセリ畑へ向かうが、阿部に、「これはホントに事件です！」と千鳥がツッコミまくる事態が起こる。
名取市サイクルスポーツセンターではユニークな自転車に乗りながら、2006年に「事件です」のフレーズが誕生したきっかけを紹介。意外にも、自分発信ではなくて。セリ農家の紹介で、特別にセリを調理してくれる和食処へ。セリ鍋の食レポでは店主を困らせるまさかの事態に。
このほか、バッファロー吾郎Ａが登場。福岡県糟屋郡篠栗町を舞台に相席旅を繰り広げる。