29日、国土交通省は、JR東日本の中央線特急「かいじ」で走行中にドアが開くトラブルが発生していたことを発表。「重大インシデント」と判断し、トラブルの原因を調査する。 トラブルが発生したのは、28日の14時ごろ。甲府発新宿行きの特急「かいじ28号」が山梨県大月市を走行中に、運転士がモニターでドアが開いていることに気づいた。非常ブレーキで停止した後に確認したところ、ドアが1か所開いていた。乗客にけが