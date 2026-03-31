テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが30日、自身のインスタグラムを更新。「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります」「娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」と子どもたちの“門出”を報告した。【写真】「大きくなりましたね」“身長抜かれた”長男との親子2ショット披露の堂真理子アナ※2枚目長男については「3年間打ち込んだ中学野球部も卒部