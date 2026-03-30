北海道苫小牧市に本社を置くフジタコーポレーションが指定管理者として管理運営を行う、「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、3月26日(木)〜4月30日(木)の期間、公式オンラインショップにて、日頃の感謝と新たな出会いを祝した「はじめまして！キャンペーン！」を開催している。期間中は、同店で不動の人気を誇る「荒挽きウインナー」や「スモークチキン」など、ベストセラー4商品を半額で購入できる。人気ベ