滋賀県大津市の瀬田駅前に「ダーツバーSUDAKU」が4月1日(水)にオープン。同店舗は、同じビル1階で営業する「焼肉すだく瀬田店」の2階部分を改装した新業態だ。焼肉すだく瀬田店の2階は、駅前という好立地にもかかわらず、長らく物置や倉庫として使用されていたスペースだった。「この場所を、もっと価値ある空間にできないか」という想いから、ダーツバーSUDAKUのオープンに至ったという。焼肉の後も楽しい時間が続くダーツバー焼