【滋賀県大津市】焼肉の後に2階に上がって遊べる「ダーツバーSUDAKU」オープン！二次会需要に応えた新業態



滋賀県大津市の瀬田駅前に「ダーツバーSUDAKU」が4月1日(水)にオープン。同店舗は、同じビル1階で営業する「焼肉すだく瀬田店」の2階部分を改装した新業態だ。

焼肉すだく瀬田店の2階は、駅前という好立地にもかかわらず、長らく物置や倉庫として使用されていたスペースだった。「この場所を、もっと価値ある空間にできないか」という想いから、ダーツバーSUDAKUのオープンに至ったという。

焼肉の後も楽しい時間が続くダーツバー



焼肉を楽しんだ後、そのまま二次会に行こうとしても、「移動が面倒」「時間が合わない」「ちょうどいい店が見つからない」という理由で解散となってしまうケースは少なくない。「ダーツバーSUDAKU」は、焼肉の後に階段を上がるだけで移動できるため、食事の余韻をそのままに二次会を楽しめる。

また、同店は単なる飲み直しの場ではなく、ダーツという遊びを取り入れた空間のため、「仲間同士で盛り上がる」「自然と会話が弾む」「初対面でも距離が縮まる」といった、“時間そのものを楽しめる体験”を提供する。

2階のリニューアルにあたり、ダーツバーという新業態にした狙いは、単なる既存店舗の増席ではなく、焼肉の体験価値を高めるため。「食べて終わり」ではなく、食事の後も楽しい時間が続くことで、記憶に残る体験で「焼肉→遊び→また来たい」という流れを生み出し、ユーザーの満足度を高めることを目指している。

分かりやすい料金設定と、深夜まで楽しめる営業時間

「ダーツバーSUDAKU」では、誰でも気軽に利用できるよう、分かりやすい料金設定を採用。ワンドリンク制と飲み放題制の2種類から選べるため、「軽く1杯だけ」でも、「しっかり2次会」でも、その日の気分やシーンに合わせて柔軟に利用できる。

ワンドリンク制は、約40種類のドリンクがすべて500円(税込)均一となるプランで、ショットドリンクなども同価格で提供される。

飲み放題制は、女性は60分1000円、男性は60分1500円で、約30種類のドリンクが飲み放題となるプラン。ただし、一部ショット系は対象外となる。

また、営業時間は20:00〜翌3:00と深夜まで楽しめるのも特徴。焼肉を食べた後でも十分に楽しめる時間設定で、終電後の利用や、遅い時間帯の集まりにも対応している。

焼肉の後スムーズに次の楽しみを提供するダーツバー。一度訪れてみては。

■ダーツバーSUDAKU

住所：滋賀県大津市大萱1-15-36(焼肉すだく瀬田店 2階)

オープン日：4月1日(水)

営業時間：20:00〜翌3:00

運営会社・総合近江牛商社 公式HP：https://omigyucorp.co.jp

(山崎正和)