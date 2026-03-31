モデルの鈴木えみ（40）が、20年前から変わらないことを明かした。【映像】20年前と変わらない姿の鈴木えみ鈴木えみが出演するマクドナルドの新テレビCMが、4月7日から全国で放送される。21年前にリリースされたケツメイシの名曲『さくら』。CMでは、鈴木も出演していたミュージックビデオの世界観をそのまま再現している。まさに“あの頃のまま”の姿を見せた鈴木は次のように明かした。鈴木「昔のケツメイシの『さくら』のMV