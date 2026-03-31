モデルの鈴木えみ（40）が、20年前から変わらないことを明かした。

【映像】20年前と変わらない姿の鈴木えみ

鈴木えみが出演するマクドナルドの新テレビCMが、4月7日から全国で放送される。21年前にリリースされたケツメイシの名曲『さくら』。CMでは、鈴木も出演していたミュージックビデオの世界観をそのまま再現している。まさに“あの頃のまま”の姿を見せた鈴木は次のように明かした。

鈴木「昔のケツメイシの『さくら』のMVを横に並べて、なるべく同じ角度で、髪のなびき方1つまですごくこだわりを持って撮影してくださった。画面を見て、ずっとぱっつんロングのまま20年きちゃったので、私は本当に髪型が変わってない。前髪の幅だけ広くなったなっていうところだけ気付いた」

また、ミュージックビデオに出演した当時の思い出も語った。

鈴木「私は19歳で『さくら』のMVに出させてもらっていたので、そこからシチュエーションの条件が揃い過ぎてると、お花見に行くのが恥ずかしくなっちゃって」

ケツメイシRYOJI「申し訳ないね、人生を狂わせちゃった…」

ケツメイシ大蔵「お花見させてあげてください」

鈴木「お願いします」

（『ABEMA Morning』より）