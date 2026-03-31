BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。船上での撮影オフショットを公開し、抜群のスタイルと多彩な表情でファンを魅了している。 【写真】BTSジミン、船上で披露した抜群スタイル／BTS「SWIM」米ビルボード「HOT100」1位を獲得／ダンスで鍛え上げられたジミンのしなやかなボディライン（3本） ■BTSジミンのスタイルの良さ際立つ「SWIM」船上オフショット 「Swim～」というキャプションとともに公開された