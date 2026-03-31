BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。船上での撮影オフショットを公開し、抜群のスタイルと多彩な表情でファンを魅了している。

【写真】BTSジミン、船上で披露した抜群スタイル／BTS「SWIM」米ビルボード「HOT100」1位を獲得／ダンスで鍛え上げられたジミンのしなやかなボディライン（3本）

■BTSジミンのスタイルの良さ際立つ「SWIM」船上オフショット

「Swim～」というキャプションとともに公開されたのは、新曲「SWIM」のMV撮影時のオフショット。

1枚目は、海軍の軍服を思わせる黒の衣装に身を包み、座るジミンの姿からスタート。2枚目ではジャケットを脱ぎ、白シャツ姿の後ろ姿を披露。広い肩と引き締まったウエストの対比が際立ち、思わず目を奪われる。

3枚目は、大きく開いた襟元やウエストを絞るように交差するリボンが印象的な1枚。眩しげに空を見上げる表情と白布に映る影が重なり、まるで1枚の絵のような美しさを放っている。

さらに、空にかかる美しい虹の写真を挟みながら、帆に寄りかかるように立ってピースをする無邪気な笑顔とスラリと伸びた脚が印象的なショットも公開。青からオレンジへと移ろう空と海のグラデーションを背景に佇む横顔や、ベンチに座るJ-HOPEに話しかける自然体の姿など、海上での撮影ならではの爽やかで楽しげな空気感が伝わってくる。

最後は後ろ姿のショット。風をはらんだ白布の間にそっと手を入れる仕草や、静電気でふわりと立ち上がった髪がどこかユーモラスで、余韻を残すカットとなっている。

この投稿にファンからは「何をしても絵になる」「後ろ姿まで可愛くて愛おしい」「脚長！！」「素敵な写真ばかりで幸せ」「無邪気な笑顔が可愛すぎる」「可愛い、儚げ、かっこいい…全部のジミンが好き」「写真のチョイスが本当に大好き」といった絶賛の声が寄せられている。

■BTS「SWIM」、米ビルボード「HOT100」1位の快挙

なお、BTSの公式Xでは、「SWIM」が米ビルボードのメインソングチャート「HOT100」で1位を獲得したことを報告。「また一つの歴史を共に刻んでくれた世界中のARMY（アーミー／BTSのファンネーム）の皆さんへ。Hot 100での1位、本当にありがとうございます。」と、ファンへ感謝のメッセージを伝えている。

■写真：ダンスで鍛え上げられたジミンのしなやかなボディライン