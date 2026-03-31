雑誌に掲載されたアイドルの写真や記事、付録のポスターやフォトカード──。いわゆる“推し活”の一環として、これらを撮影してSNSに投稿するファンは少なくありません。こうした中、ファッションカルチャー誌『S Cawaii! ME』編集部が3月、記事や写真のスクリーンショットや無断投稿について「法律で禁止されている」と注意喚起しました。つい、「買ったものだから投稿してもいいのでは」と考えがちですが、実際には著作権などの