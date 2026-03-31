◇NBAブルズースパーズ（2026年3月30日フロスト・バンク・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が30日（日本時間31日）に敵地スパーズ戦でベンチ入りした。18日（同19日）の本拠地ラプターズ戦を最後にGリーグに帯同していた河村。Gリーグではダブルダブルの躍動などを見せていたが、24日（同25日）の敵地バーミンガム・スクアドロン戦では私服姿でベンチに現れた。一部では、大腿四頭筋の負傷とケガの詳細が報じられ