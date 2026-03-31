日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’26』(毎週日曜24:55〜)が、YouTubeで配信するショートコンテンツ『Nドキュポケット』では、3月25日に放送された「パネルの警告 釧路湿原とメガソーラー」(札幌テレビ制作)の再編集版を配信。再生可能エネルギーの必要性が高まる一方で、その開発が自然環境を脅かす現実が描かれている。※画像はイメージ再生可能エネルギーの必要性が高まる一方で、その開発が自然環境を脅かす