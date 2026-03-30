【専門家の目｜ハーフナー・マイク】日本はスコットランド相手に1-0で勝利日本代表は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。この試合について元日本代表FWハーフナー・マイク氏が総括し、見えた課題と収穫について語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇日本は現地時間31日のイングランド代表戦を見据えてか、主力組ではなくFW後藤啓介を最