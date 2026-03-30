3匹の猫が仲良く寄り添って眠る、なんとも癒される光景。ところがよく見ると、真ん中の猫だけ様子が違っていて……？思わず目を疑うような寝姿が話題となっています。投稿は記事執筆時点で3万再生を突破し、「これ見て笑顔にならない人が居るかしら」「猫背が矯正されそう」といったコメントが寄せられました。 【動画：仲良く寝ていた３匹の猫→『真ん中の子』を見たら…笑わずにはいられない『とんでもない体勢』】 仲良し3匹