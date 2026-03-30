金沢では、29日に平年より5日早くソメイヨシノの開花が発表されました。まもなく本格的な花見シーズン。各地のサクラの開花状況を取材しました。29日。金沢地方気象台・朝妻 勇貴 気象予報士： 「本日3月29日、サクラの開花を観測しました」この日、金沢市西念にあるソメイヨシノの標本木では5輪が花開き、平年より5日早く開花が発表されました。 30日も金沢では、日中の最高気温が20.7度の5月上旬並みとなるなど、気温が