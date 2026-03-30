今冬にヴィッセル神戸を離れ、欧州初挑戦を決断したサムライ戦士がスペインで躍動している。現地３月29日に開催されたスペイン２部リーグ第32節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスはエイバルと敵地で対戦。１−３で敗れた。昇格プレーオフ圏を争う相手との一戦で手痛い黒星を喫したものの、前節に決勝点をアシストした宮代は、この日も違いを見せた。１−１で迎えた26分、敵陣センターサークル内で味方からパスを受けると