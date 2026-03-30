お父さんが寝ている隙に盛大ないたずらを決行したゴールデンさん。パパが起きてくると、途端に態度が変わったようで…！？その人間のような反省姿がSNSで反響を集めています。投稿には「怒れないってｗｗ」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『盛大ないたずらをした大型犬』をお父さんが叱った結果…まるで人間のような『反省の態度』】 悪いこととは分かっていても…盛大ないた